Полиция рассказала о стрельбе у "Vitality Academy": жертвы - иностранцы

Он подтвердил, что все трое являются клиентами центра. Он не уточнил гражданами какой именно страны они являются.

На данный момент полиция активно работает на месте преступления. "Думаем, что это будет большой объем работы" - заявил Гришин.

Как сообщалось, вчера во второй половине дня возле территории частного оздоровительного центра "Vitality Academy" в Лажской волости Айзпутского края из огнестрельного оружия были ранены три человека.

Как сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица, стрельба велась рядом с одним из гостевых домов.

Председатель Айзпутской краевой думы Юрис Грасманис отметил, что в центре "Vitality Academy" ответственно заботятся о клиентах, безопасность и порядок обеспечены на высоком уровне, и посторонние люди на территорию центра не допускаются. Возможно, поэтому вчерашнее происшествие произошло возле территории "Vitality Academy", а не на ней.

Начат уголовный процесс о покушении на убийство.

Латвийское телевидение со ссылкой на начальника Курземского регионального управления Госполиции Римантаса Карклиньша сообщило, что нападение могло быть попыткой заказного убийства. Она было совершено на лиц, находившихся в автомашине.