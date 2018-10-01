На Аляске уже убитый медведь чуть не убил охотника

28-летний МакКормик и 19-летний Захери Теннисон охотились на медведя в районе озера Картер к западу от перевала Муз Пасс. Охотники подстрелили медведя, замеченного на одном из хребтов, после чего убитая туша скатилась по склону, собирая за собой скалистые камни.