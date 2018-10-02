Все последние рейтинги показывают, что в Сейм 13 созыва обязательно (это согласно опросам) пройдут в первую очередь "Согласие", Союз зеленых и крестьян и… не поверите, KPV LV. Да-да, партия, недавно основанная, возглавляемая актером Артусом Кайминьшем.
Тут впору возразить великому баснописцу: совсем не беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Конечно, сейчас трудно предположить, чем все закончится 6 октября, но на данный момент отвергаемый практически всеми партиями, не обращающий на скептические ухмылки "коллег" внимания Артус Кайминьш празднует пусть маленькую, но победу.
И надо сказать, что в команду свою он собрал молодых и, что важно, деятельных. Например, прошедший на прошлых выборах в думу Екабпилса представитель KPV LV Каспарс Гиргенс уже не раз заставлял попотеть остальных депутатов городского самоуправления. Например, однажды Гиргенс выложил на стол два мешка с образцами щепы, взятой из котельной по ул. Целтниеку, и указал на большую примесь земли, мелких веточек, коры, что толком нельзя назвать щепой. И ведь не скажешь, что ничего не добился. Как минимум, заставил оправдываться ответственные службы и продавца этой самой щепы, чего не бывало ранее.
А еще Каспарс Гиргенс требовал возбуждения дисциплинарного дела против члена правления ООО JK Namu pārvalde Айнарса Василиса. Дела не было, но Гиргенс-таки настоял на том, чтобы Василис как минимум написал объяснительную о своих действиях.
А еще… А еще… К чему этот совсем небольшой экскурс в историю думы Екабпилса? Просто пример того, что представители KPV LV хотят работать, учатся и осваивают материал быстро. А сейчас Каспарс Гиргенс баллотируется в депутаты Сейма. Рискну предположить, что пройдет. Как и Артус Кайминьш, и его соратники. Пусть не займут ведущих позиций в парламенте, но, судя по тому, насколько деятельны адепты Каминьша, крови они своим коллегам попортят. Но, думается, так и надо. Надо всколыхнуть тот застой, что образовался в Сейме из-за того, что находятся там люди по несколько созывов, те, кто ни на что, кроме взмахов рук при голосовании, не способен.
И еще одно, как мне кажется, объяснение парадокса популярности партии Кайминьша: нравятся людям этакие возмутители спокойствия. Даже если они и нарушают закон. Над Кайминьшем смеялись, когда его выпившего выводили охранники из ночного клуба. Он наплевал на упреки коллег и усмешки злопыхателей, просто признался — да, грешен, выпивал. Народ внешне повозмущался, в про себя подумал — наш человек! В 2012 году он был пойман, раскуривая марихуану. Позднее он признал, что не гордится этим и сожалеет о содеянном. Народ повозмущался, простил и подумал: не ботаник. Наш человек!
С трибуны Сейма ничтоже сумняшеся резал правду-матку в глаза коллег и даже бывших сопартийцев. Иногда лишку себе позволял, но, черт возьми, это же так нравится избирателю! Вот вам и популярность.
Правда, тут нельзя не вспомнить то, что сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией намерены до конца года передать прокуратуре для начала уголовного преследования дело о незаконном финансировании партии Артуса Кайминьша KPV LV.
KNAB в июне задержал самого Артуса Кайминьша, члена партии Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. На следующий день все они были освобождены, в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Виновность (или невиновность) Кайминьша и иже с ним определит суд. Но до этого еще далеко, а до выборов неделя. Так что если вернуться к рейтингам: придется, скрипя зубами, партиям, которые скептически улыбались при упоминании Кайминьша, идти к нему на поклон с просьбой примкнуть к коалиции. Тем, кто высокомерно его "клоуном" прилюдно называл, сейчас остается придумывать пути, чтобы задобрить бывшего актера.
Простит ли он их теперь? Большой вопрос. А ведь там "Согласие", которое тоже не дремлет, следит за ситуацией и в огород KPV LV в свое время "согласисты" камней не бросали. Сам факт возможного сотрудничества KPV LV и "Согласия" Артус Кайминьш комментирует уклончиво, четко не отвечая ни да ни нет. А "Согласие" давно заявило, что никаких "красных линий" у партии нет и быть не может, когда речь идет о благополучии государства.
Так что, на мой взгляд, вот она, главная интрига предстоящих выборов. Даже не самих выборов, а послевыборной суматохи.
Ох, чует мое сердце, аукнутся еще некоторым партиям установленные ими "красные линии". Аж интересно стало - чем же на самом деле все завершится? А ждать осталось совсем недолго...