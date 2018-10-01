Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся

Референдум по вопросу подписания межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября в балканской стране, признан несостоявшимся. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней.
"Согласно утвержденному результату голосования на референдуме 2018 года, решение не принято, так как не голосовала половина от общего числа избирателей, указанных в избирательных списках", - отметил Деркоский, слова которого приводит ТАСС.
Глава ЦИК сообщил, что данные по результатам голосования на референдуме будут опубликованы в "Служебном вестнике" в течение 15 дней со дня его проведения. Они также будут направлены в парламент Республики Македония и одновременно опубликованы на сайте избирательной комиссии.
По данным ГИК, итоговая явка составила 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против - 5,65%, информирует Newsru.com.
На референдуме 30 сентября гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Голосование проходило более чем на 3 тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.