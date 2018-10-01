Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся

"Согласно утвержденному результату голосования на референдуме 2018 года, решение не принято, так как не голосовала половина от общего числа избирателей, указанных в избирательных списках", - отметил Деркоский, слова которого приводит ТАСС.

Глава ЦИК сообщил, что данные по результатам голосования на референдуме будут опубликованы в "Служебном вестнике" в течение 15 дней со дня его проведения. Они также будут направлены в парламент Республики Македония и одновременно опубликованы на сайте избирательной комиссии.

По данным ГИК, итоговая явка составила 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против - 5,65%, информирует Newsru.com.