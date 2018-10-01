Пн, 1.10.2018
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На минувшей неделе истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

На прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию патрулирования воздушного пространства Балтии, трижды сопроводили российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Во вторник были опознаны два бомбардировщика "ТУ-160", летевшие с материковой части России в Калининградскую область. Еще раз истребители поднялись в воздух во вторник, когда эти самолеты возвращались обратно.

В четверг был опознан и сопровожден самолет разведки "Ил-20", летевший в Калининградскую область.

Бомбардировщики следовали с включенными транспондерами, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными диспетчерами, самолет разведки связь поддерживал, следовал летному плану, но его транспондер был выключен.

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