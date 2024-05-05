Минкульт: в повседневной жизни собеседники часто подстраиваются под тех, кто не знает латышский

Как отмечает Минкультуры, данные опросов последних лет показывают, что у жителей Латвии развито чувство принадлежности к государству и уважение к государственному языку, однако в повседневных ситуациях собеседники часто переходят на другой язык, если чувствуют, что кто-то из участников разговора латышского языка не знает. Согласно исследованию "Языковая ситуация в Латвии: 2016-2022", в 2019 году около 90% представителей нацменьшинств владели латышским языком, и этот показатель оставался достаточно постоянным в течение последних десяти лет.

Чтобы способствовать укреплению латышского языка как объединяющей основы общества в повседневном общении, до 2027 года планируется продолжить программу "Детское, молодежное и родительское жюри", содействовать использованию латышского языка в повседневном общении и предоставлять жителям Латвии и иностранцам возможность освоить язык на определенном уровне, создав скоординированную систему обучения и упростив систему организации курсов по латышскому языку. Согласно плану, в год латышский язык должны изучать до 3000 человек.

Чтобы способствовать укреплению латышского языка, также планируется обеспечить качественное и правильное использование латышского языка в средствах массовой информации.

Согласно плану, к 2017 году удельный вес говорящих по-латышски жителей в возрасте 25-64 лет, для которых латышский не является родным языком, увеличится по сравнению с 2016 годом (81,5%) на 2,5 процентных пункта.

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