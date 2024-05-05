Видео Новая информация о трагическом ДТП под Олайне: в пострадавшем авто никто не был пристегнут

Несколько бригад врачей скорой помощи, множество пожарных и полицейских в четверг, 2 мая, в населенном пункте Гренес под Олайне сделали все возможное, чтобы облегчить страдания людей, пострадавших в результате аварии.

Роковым для пассажиров автомобиля Renault и микроавтобуса Volkswagen стало пересечение улиц Номалю и Елгавас. LETA уточняет модели автомобилей: это VW Caravelle и Renault Captur. На хорошо просматриваемом перекрестке микроавтобус сильно врезался в борт легкового автомобиля, в результате чего легковой автомобиль скатился на луг.

На месте действовали четыре медицинские бригады NMPD, в том числе бригада специалистов, привлекаемых в критических ситуациях.

Когда медики закончили работу и пострадавших доставили в больницу, выводы полиции оказались суровыми. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, двое из них с травмами доставлены в медицинское учреждение, один человек скончался на месте. Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия", - заявила представитель Госполиции Лина Багдоне.

Возможно, последствия аварии не были бы такими тяжелыми, если бы находящиеся в автомобиле соблюдали нормы безопасности. Первоначальные выводы служб на месте происшествия привели к выводу, что никто из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!