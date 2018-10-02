В Instagram назначили нового генерального директора

Новым генеральным директором социальной сети Instagram назначили Адама Моссеру, ранее занимавшего должность вице-президента по продукту. Об этом говорится в заявлении соучредителей компании Кевина Систрома и Майка Кригера, ранее покинувших Instagram.
По их словам, Моссера начал свою карьеру в качестве дизайнера и в 2008 году присоединился к команде Facebook, где впоследствии занялся менеджментом и работал над мобильной версией соцсети и ее новостной лентой.
Как подчеркнули соучредители Instagram, Моссера будет контролировать все бизнес-вопросы компании и займется подбором новой команды топ-менеджеров.
Напомним, о своем уходе из компании Кригер и Систром объявили в конце сентября. При этом Систром занимал пост ее генерального директора, а Кригер был главным техническим директором. Отмечалось, что они решили уйти во время кризиса в компании Facebook, купившей Instagram в 2012 году за $1 млрд.