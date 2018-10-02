В Instagram назначили нового генерального директора

По их словам, Моссера начал свою карьеру в качестве дизайнера и в 2008 году присоединился к команде Facebook, где впоследствии занялся менеджментом и работал над мобильной версией соцсети и ее новостной лентой.

Как подчеркнули соучредители Instagram, Моссера будет контролировать все бизнес-вопросы компании и займется подбором новой команды топ-менеджеров.