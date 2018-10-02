Вт, 2.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Instagram назначили нового генерального директора

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Иллюстративное фото

ФОТО: Digitark

Новым генеральным директором социальной сети Instagram назначили Адама Моссеру, ранее занимавшего должность вице-президента по продукту. Об этом говорится в заявлении соучредителей компании Кевина Систрома и Майка Кригера, ранее покинувших Instagram.

По их словам, Моссера начал свою карьеру в качестве дизайнера и в 2008 году присоединился к команде Facebook, где впоследствии занялся менеджментом и работал над мобильной версией соцсети и ее новостной лентой.

Как подчеркнули соучредители Instagram, Моссера будет контролировать все бизнес-вопросы компании и займется подбором новой команды топ-менеджеров.

Напомним, о своем уходе из компании Кригер и Систром объявили в конце сентября. При этом Систром занимал пост ее генерального директора, а Кригер был главным техническим директором. Отмечалось, что они решили уйти во время кризиса в компании Facebook, купившей Instagram в 2012 году за $1 млрд.

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