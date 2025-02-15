Видео Europark необоснованно штрафует водителя и привлекает коллекторов

В редакцию программы обратился житель Елгавы Эгил, на которого в январе "набросилась" коллекторская компания Julianus Inkasso Latvija, действующая по поручению Europark Latvia (далее - Europark).

Против Эгила возбудили дело за нарушение правил пользования платной парковкой, якобы совершенное два года назад. Однако и в общении с коллекторами и "Europark", и в беседе с журналистами Эгил заявил, что никогда не пользовался этой парковкой.

Въезд и выезд с парковки контролируются камерами. Эгил потребовал доказательства, подтверждающие, что его машина действительно заезжала на стоянку. В ответ ему прислали два снимка, сделанные камерой наблюдения, на которых ясно видно, что его автомобиль не въезжал на парковку.

На первом снимке запечатлен момент до границы парковки, когда Эгил припарковался на расположенной рядом бесплатной стоянке. На втором фото зафиксирован выезд с этой территории - при движении задним ходом автомобиль приблизился к границе платной парковки.

На обоих снимках виден номерной знак машины Эгила. Камера платной парковки, по всей видимости, ошиблась, зафиксировав его автомобиль как пользователя стоянки.

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Видео: Сюжет программы Bez tabu

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