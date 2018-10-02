В Ильгюциемсе старичок в женской кофточке самоудовлетворялся, глядя на прохожих

29 сентября в субботу полиция получила сигнал: женщина заметила странного полуголого мужчину, который в полуоткрытую дверь смотрел на людей и совершал неприличные действия. Свидетельнице удалось запечатлеть на видео увиденное, что и позже было продемонстрировано стражам порядка.

Приехав по адресу, сотрудники муниципальной полиции застали извращенца. Причем был одет только в блузку с рюшами - мужской одеждой это никак не назовешь. Вначале он все отрицал, однако позже понял, что отпираться бесполезно.

В домашнем халате его проводили до полицейского "бусика" и в разговоре он заявил, что не впервые занимается подобными вещами.