Вт, 2.10.2018
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В Ильгюциемсе старичок в женской кофточке самоудовлетворялся, глядя на прохожих

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ФОТО: скриншот

На днях жителям одного из дворов в Ильгуциемсе открылась "картина маслом" - некий пожилой гражданин занимался самоудовлетворением, глядя на прохожих, сообщает Degpunkta.

29 сентября в субботу полиция получила сигнал: женщина заметила странного полуголого мужчину, который в полуоткрытую дверь смотрел на людей и совершал неприличные действия. Свидетельнице удалось запечатлеть на видео увиденное, что и позже было продемонстрировано стражам порядка.

Приехав по адресу, сотрудники муниципальной полиции застали извращенца. Причем был одет только в блузку с рюшами - мужской одеждой это никак не назовешь. Вначале он все отрицал, однако позже понял, что отпираться бесполезно.

В домашнем халате его проводили до полицейского "бусика" и в разговоре он заявил, что не впервые занимается подобными вещами. 

Мужчина был доставлен в участок. На данный момент готовится заключение врачей - в своем ли он уме, после чего полиция уже решит какое наказание к нему применить.

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