Дело о госгарантиях для "Лиепаяс Металургс" передано для уголовного преследования

Уголовный процесс начат по редко используемой 319-й статье Уголовного закона - бездействие государственного должностного лица, и, в частности, по ее 3-й части, которая за невыполнение обязанностей государственного должностного лица, если это повлекло серьезные последствия, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы.

Никакой другой информации полиция не предоставляет, ссылаясь на то, что со всеми вопросами теперь нужно обращаться к прокуратуре. Несмотря на то, что дело было передано прокуратуре еще 19 июня, она никакой информации о ходе процесса тоже не дает.

Газете из неофициальных источников стало известно, что в рамках уголовного процесса применен определенный статус к Эйнару Репше, который подписал поручительство. Сам он никаких комментариев по делу не дает. На вопрос о том, испытывает ли он по этому поводу какие-либо опасения, экс-премьер ответил: "Если я и боюсь чего-то, то только тенденциозной подачи информации, а не правды, которая в любом случае будет установлена".

Как сообщалось, управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) начало уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере в связи с возможным хищением в крупном размере средств "Лиепаяс металургс" несколько лет назад. Расследуя начатый в 2012 году уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц предприятия - присвоении ими денег и злоупотреблении служебными полномочиями, которые в дальнейшем не подтвердились, УБЭП обнаружило также другие обстоятельства, которые могли свидетельствовать о возможном мошенничестве со средствами "Лиепаяс металургс", используя для этого специально созданную иностранную компанию и перечисляя ей плату за фиктивные услуги. В связи с этим в 2015 году на основе установленных в ходе расследования фактов было принято решение разделить уголовный процесс на два процесса.