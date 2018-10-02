Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.

Бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины. Как отмечает Урбан, в доме, купленном для него MI6, он часто проводил вечера за просмотром «Первого канала».

Книга не дает ответа на вопрос, зачем российские спецслужбы (по версии британского следствия) пытались убить Скрипаля.

Бывший военный сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Он также несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности.

Кроме того, он, вероятно, имел контакты с разведками Эстонии и Чехии. Поездки в Таллин в 2016 году и в Прагу в 2012 году были санкционированы британской службой внешней разведки MI6.