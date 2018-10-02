Вт, 2.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

В Риге внезапно стало плохо оправданному судом эстонскому чиновнику Он умер через три дня после суда

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Хальянд Каасик в суде.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

В ночь на понедельник скоропостижно скончался помощник старейшины волости Камбья Хальянд Каасик, которого Тартуский уездный суд в прошлый четверг оправдал по делу о коррупции.

По данным Tartu Postimees, Каасик взял короткий отпуск, чтобы посетить живущую в Германии дочь. Он должен был вернуться из поездки во второй половине недели.

Однако в пятницу в рижском отеле у него случился инсульт. Реанимобиль доставил его из Латвии в Тарту. Ночью с воскресенья на понедельник у Каасика произошел второй инсульт, ставший для него роковым.

Хальянд Каасик недавно привлек внимание общественности в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и начавшимся судебным процессом.

В прошлый четверг Тартуский уездный суд его оправдал.

Прокуратура после оглашения приговора сообщила в суд, что намерена подать апелляцию. Прокурор Марге Пюсс взвешивала возможность обжаловать приговор в окружном суде.

Смерть человека означает автоматическое прекращение производства, в таком случае оправдательный приговор обжалованию не подлежит.

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