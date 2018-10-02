По данным Tartu Postimees, Каасик взял короткий отпуск, чтобы посетить живущую в Германии дочь. Он должен был вернуться из поездки во второй половине недели.

Однако в пятницу в рижском отеле у него случился инсульт. Реанимобиль доставил его из Латвии в Тарту. Ночью с воскресенья на понедельник у Каасика произошел второй инсульт, ставший для него роковым.

Хальянд Каасик недавно привлек внимание общественности в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и начавшимся судебным процессом.

В прошлый четверг Тартуский уездный суд его оправдал.

Прокуратура после оглашения приговора сообщила в суд, что намерена подать апелляцию. Прокурор Марге Пюсс взвешивала возможность обжаловать приговор в окружном суде.