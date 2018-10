NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на близкого союзника Путина

Выдержки из интервью со Скрипалем приведены в книге Марка Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" ("The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy"). Они не содержат ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но рисуют самую полную на сегодняшний день картину его жизни как российского шпиона и информатора британской разведки, пишет The New York Times.