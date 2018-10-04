Кандидаты воюют за верхушки рейтингов, но можно ли им верить?

По мнению исследователей политической коммуникации, опросы общественного мнения являются важным источником информации как для граждан, так и для политиков. Данные опросов снабжают избирателей информацией о достижениях и популярности партий. Политиков, в свою очередь, опросы снабжают необходимой информацией о том, эффективно ли сообщения предвыборной кампании достигают избирателей. Исследования показали, что позиция кандидатов в опросах влияет на стратегию их коммуникации.

Разный подход

В преддверии выборов рейтинги популярности готовят несколько компаний социологических исследований - SKDS, "Latvijas fakti", "Factum". В социальных сетях "всплывают" и несколько других нерегулярных источников такой информации. В гонку за депутатские кресла на этот раз вступили 16 политических сил, но опросы на данный момент стабильное попадание в Сейм прогнозируют только трем из них. Остальным кандидатам остается внимательно следить за колебанием результатов.

Рейтинги популярности партий показывают общие тенденции, но из раза в раз можно видеть, что результаты (особенно процентное соотношение) в разных опросах разнятся.

Как объяснил директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, различные методы сбора данных дают различные результаты. SKDS вопросы об электоральном выборе иногда включает и опросы, проводимые в интернете, и полученные таким образом результаты отличаются от результатов прямых опросов. Также немного разнятся и данные, полученные в ходе телефонных интервью.

У каждого метода опроса есть специфические погрешности измерения,объяснил Кактиньш. Так как прямые опросы происходят через интервьюеров, могут возникать ситуации, когда, при определенных условиях, сторонники некоторых партии стесняются громко говорить о своих политических симпатиях. Опросы в интернете, в свою очередь, создают, казалось бы, анонимную атмосферу, поэтому в таком формате люди иногда могут быть более открытыми.

Анализируя данные, полученные в ходе опросов, проведенных в интернете и во время прямых интервью, Кактиньш пришел к выводу, чтопо нескольким позициям результаты разные. А это значит, что и представление об общественном мнении будет таким же.

Попытка опросить респондентов в случайно выбранном жилье, теоретически, дает возможность всем жителям Латвии возможность участвовать в опросе. С другой стороны, в интернет-опросах обычно участвуют только активные интернет-пользователи, которые любят участвовать в интернет-опросах. Поэтому нет оснований полагать, что эта группа представляет собой все общество. Однако из вышеизложенного нельзя делать вывод, что интернет-опросы не имеют смысла - в них можно найти ценные вещи, если конечно интернет-опросы не проводит незнающий дилетант.

Каждый четвертый еще не решил

Часто можно слышать о том, что маленькие партии обеспокоены тем, что рейтинги могут отпугнуть потенциальных избирателей. Это значит, что неустойчивые избиратели, не видя ясного шанса партии преодолеть минимальный барьер 5%, могут предпочесть отдать свой голос более стабильному кандидату, который вероятнее всего точно попадет в парламент. На данный момент тенденции имеют большое значение. Кактиньш рассказал, что если незадолго до выборов политическая партия может показать явный и быстрый рост популярности, то частенько фактический результат выборов у нее еще лучше.

Независимо от составителя рейтинга, ясно одно- с выбором не определился почти каждый четвертый избиратель. А это значит, что решение будет принято либо незадолго до выборов, либо после получения бюллетеней. И это может внести разные коррекции в результаты выборов.

Обрабатывая данные, полученные в опросах, голоса тех, которые еще не решили, за кого голосовать, разделяются пропорционально голосам тех, кто уже сделали свой выбор. Но в реальной жизни голоса неопределившихся на выборах никогда так точно не распределяются, подчеркнул Катиньш.