Фотограф из Нью-Йорка Река Ньяри устала получать критику в свой адрес за кормление грудью в общественных местах. По ее словам, люди, ставшие свидетелями этого процесса, нередко ее оскорбляют. Больше всего среди недовольных, как ни странно, женщин.

«Однажды мы летели в Будапешт, и женщина, сидевшая впереди со своим возлюбленным, назвала меня ''отвратительной''. Похоже, она боялась, что я уведу ее мужчину, пока тихонько кормлю ребенка во время посадки»,

— рассказала Ньяри.

Сейчас, когда ее дочери больше двух с половиной лет, Реку критикуют не только посторонние люди, но и родные. Многие пытаются убедить ее отучить малышку от грудного вскармливания, но Ньяри уверена, что пока рано это делать.

«Сейчас кормление — это поддержка связи между нами. К тому же грудное молоко укрепляет иммунитет дочери», — сообщила фотограф.