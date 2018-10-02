Молодые мамы уже давно пытаются отстоять право на публичное грудное вскармливание. Жительница Нью-Йорка решилась на крайние меры и опубликовала откровенные фото, на которых позирует с двухлетней дочерью пишет Woman.ru.
Фотограф из Нью-Йорка Река Ньяри устала получать критику в свой адрес за кормление грудью в общественных местах. По ее словам, люди, ставшие свидетелями этого процесса, нередко ее оскорбляют. Больше всего среди недовольных, как ни странно, женщин.
«Однажды мы летели в Будапешт, и женщина, сидевшая впереди со своим возлюбленным, назвала меня ''отвратительной''. Похоже, она боялась, что я уведу ее мужчину, пока тихонько кормлю ребенка во время посадки»,
— рассказала Ньяри.
Сейчас, когда ее дочери больше двух с половиной лет, Реку критикуют не только посторонние люди, но и родные. Многие пытаются убедить ее отучить малышку от грудного вскармливания, но Ньяри уверена, что пока рано это делать.
«Сейчас кормление — это поддержка связи между нами. К тому же грудное молоко укрепляет иммунитет дочери», — сообщила фотограф.
Река Ньяри называет себя «лактивисткой» и всеми силами пытается убедить общество спокойно реагировать на лактацию. Не так давно она опубликовала смелые фотографии, на которых позирует обнаженной во время кормления своей дочери. Многие критикуют эти снимки, но женщина старается спокойно реагировать на негативные комментарии.