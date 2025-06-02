Нино Катамадзе возвращается на Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Муза фестиваля Лайма Вайкуле отмечает: "Выступления Нино Катамадзе - это всегда праздник. Её музыка - это не просто звуки, это целый мир - настоящий, многогранный и искренний. Мы рады, что она вновь будет с нами, даря слушателям незабываемые мгновения".

Нино Катамадзе Фото: Йенс Хоффман

Нино Катамадзе уже стала неотъемлемой частью фестиваля — зрители и гости не просто любят и ждут артистку, но и признают её одним из незаменимых символов Laima Rendezvous Jūrmala. Певица - единственная современная грузинская артистка, исполняющая свои песни исключительно на грузинском языке, однако её музыка не знает границ: она способна увлечь и растрогать публику по всему миру. Её выступления отличает интенсивная эмоциональность и подлинность, которые находят отклик в любом зале, вне зависимости от культурных или языковых различий.