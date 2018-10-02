Количество прошедших первичную регистрацию легковушек сократилось на 1,8%

За девять месяцев 2018 года зарегистрировано также 6960 грузовых автомашин (+9,9%), 263 автобуса (-5,1%), 2771 мотоцикл и трицикл (-17,7%), 1510 мопедов (-11,1%), 123 квадроцикла (-20,2%), 6035 прицепов и полуприцепов (+19,3%).

За девять месяцев 2018 года в Латвии зарегистрировано 68,108 тыс. транспортных средств - на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.