Вт, 2.10.2018
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Количество прошедших первичную регистрацию легковушек сократилось на 1,8%

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Автомобиль в Даугавпилсе

ФОТО: Facebook

За девять месяцев 2018 года первичную регистрацию в Латвии прошли 50,446 тыс. легковых автомашин - на 1,8% меньше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.

За девять месяцев 2018 года зарегистрировано также 6960 грузовых автомашин (+9,9%), 263 автобуса (-5,1%), 2771 мотоцикл и трицикл (-17,7%), 1510 мопедов (-11,1%), 123 квадроцикла (-20,2%), 6035 прицепов и полуприцепов (+19,3%).

За девять месяцев 2018 года в Латвии зарегистрировано 68,108 тыс. транспортных средств - на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

В 2017 году первичную регистрацию в Латвии прошли 68,081 тыс. легковых автомашин - на 12,3% меньше, чем в 2016 году.

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