Вт, 2.10.2018
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Пашинян объявил собравшимся у парламента Армении о контрреволюции

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Лидер протестов Никол Пашинян

ФОТО: Artyom Geodakyan / TASS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим, собравшимся у парламента Армении после того, как депутат приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск законодательного органа, передают Новости-Армения.

«Этим голосованием и введением в оборот этого законопроекта Республиканская партия Армениии и содействующие им силы официально объявили в Армении контрреволюцию. Контрреволюция не имеет шансов в Армении, поскольку никто не может отобрать у народа его победу. А значит РПА и все антиреволюционные (силы) должны быть искоренены из политической жизни Армении», — сказал Пашинян, передает Gazeta ru.

Ранее сообщалось, что протестующие с Пашиняном заблокировали парламент Армении из-за нового закона.

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