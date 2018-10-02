Пашинян объявил собравшимся у парламента Армении о контрреволюции
2 октября 2018, 21:13
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим, собравшимся у парламента Армении после того, как депутат приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск законодательного органа, передают Новости-Армения.
«Этим голосованием и введением в оборот этого законопроекта Республиканская партия Армениии и содействующие им силы официально объявили в Армении контрреволюцию. Контрреволюция не имеет шансов в Армении, поскольку никто не может отобрать у народа его победу. А значит РПА и все антиреволюционные (силы) должны быть искоренены из политической жизни Армении», — сказал Пашинян, передает Gazeta ru.
Ранее сообщалось, что протестующие с Пашиняном заблокировали парламент Армении из-за нового закона.