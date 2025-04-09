Партии Шлесерса грозит приостановление госфинансирования

Имеющаяся в распоряжении бюро информация свидетельствует о том, что в Латвии действуют 62 политические организации, которые в соответствии с законом должны были до 31 марта представить отчет о своей деятельности за 2024 год. В соответствии с установленным порядком KNAB получил годовые отчеты от 49 политических партий в установленные законом сроки и порядке. Две политические партии представили годовые отчеты после установленного законом срока.

В установленные законом сроки или порядке KNAB не получил отчеты за 2024 год от 13 партий. Среди них: "Объединение младолатыши", "Атмода", "Новое согласие", "Движение "За", "Латвия на первом месте", Pamats-LV, "Едины для Латвии", "За справедливую Латвию", "Республика", "Сила народной власти", "Партия действия", "Народ. Земля. Государственность" и "Слуги народа для Латвии".

KNAB против этих политических партий начал процессы административного нарушения.

По данным KNAB, госфинансирование из этих 13 партий получает только "Латвия на первом месте", которой в январе этого года было выплачено 260 685 евро, такую же сумму планируется выплатить до середины июля.

KNAB напоминает, что партии, не представившие в соответствии с законом годовой отчет, могут столкнуться с приостановлением или прекращением их деятельности. В свою очередь, политические партии, получающие финансирование из госбюджета, за непредставление годового отчета могут столкнуться с приостановлением выплаты этого финансирования.