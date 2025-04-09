Трамп отложил введение повышенных тарифов для всех стран; для Китая поднял еще выше

Кроме того, Трамп повысил торговые пошлины для Китая со 104 до 125%.

"В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Он указал, что более 75 стран обратились с просьбой провести переговоры по тарифам, и что он отдал распоряжение ввести отсрочку, эта мера также вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.

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"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенное снижение взаимного тарифа в течение этого периода на 10%", - сказал Трамп.

Напомним, во вторник Пекин выступил с заявлением, что будет "бороться до конца", и ввел ответные пошлины на американские товары в размере 34%, а в среду Министерство финансов Китая объявило о введении дополнительных 84-процентных тарифов на все товары, импортируемые из США. Они вступят в силу с 10 апреля.