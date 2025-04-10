Полиция разыскивает Владимирa Михальченко и просит не приближаться к нему

Из соображений безопасности полиция настоятельно просит граждан самостоятельно к мужчине не приближаться, а немедленно звонить в полицию.

5 апреля мужчина вышел из своей квартиры в Риге, сказав родственникам, что направляется в больницу, где ранее оставил личные вещи. С тех пор домой он не вернулся, мобильный телефон с собой не взял.

Его приметы: рост 1,70 метра, телосложение среднее, на правой руке у основания большого пальца - татуировка с буквой. Был одет в синие джинсы, черные кеды, красный свитер с изображением лосей и черную толстовку с капюшоном.

Государственная полиция просит всех, кто узнал мужчину на фотографии или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом, позвонив по телефону 112.