Полиция разыскивает Владимирa Михальченко и просит не приближаться к нему

Государственная полиция просит помощи у жителей в розыске Владимира Михальченко 1980 года рождения, сообщили агентству LETA правоохранительные органы.
Из соображений безопасности полиция настоятельно просит граждан самостоятельно к мужчине не приближаться, а немедленно звонить в полицию.
5 апреля мужчина вышел из своей квартиры в Риге, сказав родственникам, что направляется в больницу, где ранее оставил личные вещи. С тех пор домой он не вернулся, мобильный телефон с собой не взял.
Его приметы: рост 1,70 метра, телосложение среднее, на правой руке у основания большого пальца - татуировка с буквой. Был одет в синие джинсы, черные кеды, красный свитер с изображением лосей и черную толстовку с капюшоном.
Государственная полиция просит всех, кто узнал мужчину на фотографии или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом, позвонив по телефону 112.
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