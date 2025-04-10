Латвиец в Англии вырвал себе зуб гаечным ключом из‑за недоступности стоматологов

31 марта Каспар внезапно почувствовал резкую зубную боль. Состояние стремительно ухудшалось, и, когда боль стала невыносимой, он позвонил на экстренную линию, так как не был зарегистрирован у стоматолога в системе Национальной службы здравоохранения (NHS).

Ему дали список телефонов четырех ближайших стоматологических клиник. Каспар звонил и писал на электронную почту, но попасть на прием не удалось.

Один из стоматологов ответил, но сразу сообщил, что ближайших свободных записей на визит нет. Мужчина даже подумывал купить билет до Латвии, чтобы обратиться к врачу на родине, но боль была настолько сильной, что он отказался от этой идеи.

Когда ситуация стала критической, Каспар решил действовать сам. Он подготовил 100 граммов Jim Beam для дезинфекции, принял обезболивающее и, вооружившись инструментом, начал расшатывать больной зуб - пока тот не поддался.

"Боль прошла мгновенно", - говорит Каспар.

"Я плачу за страховку, но когда действительно нужна помощь - чувствуешь себя никому не нужным", - добавил он.