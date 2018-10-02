В Пентагон прислали посылки с ядом

В обеих посылках нашли рицин — мощное отравляющее вещество. В Пентагон они не попали, так как почту проверяют в здании по соседству. ФБР конфисковало их с целью экспертизы и поиска отправителя. Всю почту, полученную 1 октября, отправили в карантин, чтобы обезопасить сотрудников Министерства обороны США, передает Lenta ru.