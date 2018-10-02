Вт, 2.10.2018
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В Пентагон прислали посылки с ядом

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Американский Пентагон.

Неизвестные прислали в Пентагон по меньшей мере две посылки с ядом. Они были адресованы министру обороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу ВМС США Джону Ричардсону. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

В обеих посылках нашли рицин — мощное отравляющее вещество. В Пентагон они не попали, так как почту проверяют в здании по соседству. ФБР конфисковало их с целью экспертизы и поиска отправителя. Всю почту, полученную 1 октября, отправили в карантин, чтобы обезопасить сотрудников Министерства обороны США, передает Lenta ru.

В 2014 году бывшая актриса Шэннон Гес Ричардсон призналась в том, что отправляла письма с рицином президенту США Бараку Обаме и мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу. Ее признали вменяемой и приговорили к 18 годам тюремного заключения. Ранее таким же образом покушался на жизнь Обамы житель штата Миссисипи Джеймс Эверетт Датчке.

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