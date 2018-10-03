Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября
3 октября 2018, 7:18
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила вмешательство России в выборы в США в 2016 году с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом пишет The Washington Post.
По ее словам, в обоих случаях «иностранная держава напала на Соединенные Штаты, но во втором случае президент ничего не сделал.
Это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший сказал: "Ну, у меня нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы опечалены. Мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но мы не будем беспокоиться об этом". Сейчас все в это и превращается», — сказала бывшая госсекретарь, передает Lenta ru.