Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября

Это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший сказал: "Ну, у меня нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы опечалены. Мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но мы не будем беспокоиться об этом". Сейчас все в это и превращается», — сказала бывшая госсекретарь, передает Lenta ru.