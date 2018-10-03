Власти Испании отвергли ультиматум Каталонии

Ранее лидер региона призвал премьер-министра Испании Педро Санчеса до ноября сформулировать свое предложение о самоопределении региона, передает ТАСС. В противном случае Торра пообещал, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса может лишиться поддержки каталонских политических сил в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента королевства). Для ИСРП данный шаг может обернуться внеочередными всеобщими выборами.

"Наше терпение - не бесконечное. Если предложение о самоопределении в согласованной, обязывающей и признанной на международном уровне форме не будет готово к ноябрю, движение за независимость не сможет гарантировать Санчесу какой-либо стабильности в парламенте", - сказал Торра, передает Newsru.com.

Ультиматум может затруднить принятие государственного бюджета Испании на 2019 год. У испанских социалистов, находящихся у власти, только 84 места в нижней палате парламента из 350. Для того, чтобы принять бюджет, правительству Испании потребуется поддержка других партий, в том числе каталонских сепаратистов. Однако Мадрид не пугают эти политические риски.

"Не надо ждать ноября, чтобы узнать наш ответ, - сказала Селаа. - Предложение - самоуправление, а не независимость. Правительство не принимает ультиматумов".

По ее словам, правительство Каталонии "должно гарантировать сосуществование". При этом 1 октября прошлого года (дата референдума о независимости Каталонии) показало только то, что каталонское общество раздроблено, считает представитель правительства Испании.

Селаа выступила за диалог между Мадридом и Барселоной, назвав это единственным желанным выходом "в развитом и демократическом европейском обществе". "Торра знает, какова позиция правительства Испании", - добавила министр.