На объявлении нет названия будущего магазина, но в желто-синем логотипе все жители узнали Lidl и порадовались, что совсем скоро рядом с маленькой Maxima появится конкурент.

ФОТО: Facebook

Ложкой дегтя стало то, что строительство планируется на месте нынешней автостоянки, которая забита под завязку. Где будут парковаться после открытия магазина автовладельцы? Дворы ведь не резиновые.

Ранее назывались адреса, где могут открыться магазины немецкой розничной сети Lidl, но упомянутого адреса в Плявниеки не было. Может быть, что-то поменялось в политике развития торговой сети в Латвии или администрация решила первый камень заложить поблизости к центру логистики на ул. Улброкас (рядом с улицей А. Деглава).

Вот по этим адресам планируется построить Lidl:

Рига, ул.Дзелзавас, 75b

Рига, ул.Сергея Эйзенштейна, 81

Рига, ул.Анниньмуйжас, 8а

Рига, бульв. Анниньмуйжас, 77

Рига, ул. Лубанас возле Рынка "Лубанас"

Лиепая, ул. Ганибу, 182

Юрмала, адрес пока неизвестен.

"Lidl" начала готовиться к выходу на рынок стран Балтии в 2003 году, но затем отказалась от этих планов и продала все купленные для строительства 50 магазинов земельные участки.

Летом 2017 года стало известно, что "Lidl" возобновила планы освоения латвийского рынка.