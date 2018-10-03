Информация о происшествии поступила на пульт дежурного накануне в 20:36 по местному времени (совпадает с эстонским). "По прибытию на место вызова было установлено, что возгорания нет, предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси неизвестного происхождения", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным сведениям, ЧП произошло, когда школьники взвешивались на напольных весах. "Федеральное агентство новостей" передает, что взорвалась литий-ионная батарея электронных весов.

По данным МЧС, при взрыве пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Их доставили в ожоговый центр Махачкалы. ​Известно, что все пострадавшие занимались в секции борьбы. ФАН публикует видео с места ЧП.

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану сообщили, что взрыв прогремел в тренерской комнате отдельно стоящего здания спортивного зала школы. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку.

В региональном Министерстве здравоохранения РИА "Новости" сообщили, что у пострадавших диагностированы ожоги до 90% тела.

Врачи оценивают состояние пятерых подростков, получивших ожоги в спортзале, как тяжелое.