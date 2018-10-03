Путин назвал Скрипаля подонком

«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — сказал президент и предположил, что скандал раздувается искусственно. «Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них», — цитирует президента «Интерфакс».