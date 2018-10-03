Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком. Слова главы государства привело РИА Новости.
«Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», — сказал президент и предположил, что скандал раздувается искусственно. «Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них», — цитирует президента «Интерфакс».
Путин выразил надежду, на то, что история с «делом Скрипалей» скоро закончится. «Я думаю, что это пройдет когда-нибудь, надеюсь, что это закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — подытожил он. Также Путин удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: «Что приехал мужик и начал травить бомжей».
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.