ФОТО: SIPA/Scanpix

Американская актриса, фотомодель и звезда Playboy Памела Андерсон на показе весенне-летней коллекции Chanel 2019 года как нельзя лучше продемонстрировала свое отношение ко всемирно известному Дому моды, представ перед публикой в ослепительном белом костюме именно этого прославленного  французского бренда.

Короткая юбочка, подчеркивающая стройные ножки, блузка с рюшами и кокетливо накинутый на плечи жакет...

Ну кто поверит, что этой красотке уже 51 год? Не женщина - сказка!

ФОТО: Reuters/SIPA/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/SIPA/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/SIPA/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/SIPA/AP/Scanpix