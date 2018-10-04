Наряд дня: секс-бомба Памела Андерсон в белом мини от Chanel И эта красотка разменяла шестой десяток?
4 октября 2018, 3:28
Американская актриса, фотомодель и звезда Playboy Памела Андерсон на показе весенне-летней коллекции Chanel 2019 года как нельзя лучше продемонстрировала свое отношение ко всемирно известному Дому моды, представ перед публикой в ослепительном белом костюме именно этого прославленного французского бренда.
Короткая юбочка, подчеркивающая стройные ножки, блузка с рюшами и кокетливо накинутый на плечи жакет...
Ну кто поверит, что этой красотке уже 51 год? Не женщина - сказка!