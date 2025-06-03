ФОТО Местные звезды блистали на юбилейной вечеринке Star FM - кто пришел?

В последний день весны на эстраде Межапарка прошел грандиозный "Большой концерт", а параллельно латвийские знаменитости отмечали 25-летний юбилей радиостанции Star FM. Смотрите, кто был на вечеринке!
Празднование 25-летия популярной радиостанции прошло под девизом "Ты звезда" - это читалось как в оформлении помещения, так и в великолепных нарядах гостей вечеринки.
На торжество пришло более 500 гостей - команда Star FM, их семьи и друзья, поклонники, коллеги из других латвийских радиостанций, телеведущие и другие известные люди.
Мероприятие открыл дуэт утренней передачи Zoopasta в лице Байбы Сипениеце-Гаваре и Яниса Романовскиса, на сцену пригласили также руководителя TV3 Group Latvija Гинту Салмане и директора TV3 Group Latvija Radio Бриту Бароне.
В очень теплой и семейной атмосфере команда делилась яркими воспоминаниями и благодарила радиослушателей и партнеров радиостанции.
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