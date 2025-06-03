Балты и скандинавы вместе отпразднуют Летнее солнцестояние в Лиепае

Проект "Северное солнцестояние" - один из элементов масштабной культурной программы проекта "Лиепая – культурная столица Европы 2027".



""Северное солнцестояние" объединит латвийские и скандинавские празднования дня летнего солнцестояния — это будет праздник жизни и света, который укрепит связь между скандинавской и балтийской культурами", - гласит анонс мероприятия. Организаторы подчеркивают, что в этом году праздник будет особенным - ведь в нем примут активное участие гости из Северных стран. В дальнейшем географию фестиваля планируется расширить и на другие регионы Южного Курземе и Кулдиги.



