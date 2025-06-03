Балты и скандинавы вместе отпразднуют Летнее солнцестояние в Лиепае

23 июня с 19:30 в приморском парке и на пляже Лиепаи пройдет международное культурное мероприятие "Северное солнцестояние", во время которого вспомнят не только латышские, но и скандинавские традиции. В праздничной программе примут участие гости из Литвы, Бельгии, Ирландии и Норвегии.
Проект "Северное солнцестояние" - один из элементов масштабной культурной программы проекта "Лиепая – культурная столица Европы 2027".
""Северное солнцестояние" объединит латвийские и скандинавские празднования дня летнего солнцестояния — это будет праздник жизни и света, который укрепит связь между скандинавской и балтийской культурами", - гласит анонс мероприятия. Организаторы подчеркивают, что в этом году праздник будет особенным - ведь в нем примут активное участие гости из Северных стран. В дальнейшем географию фестиваля планируется расширить и на другие регионы Южного Курземе и Кулдиги.
Помимо местных музыкантов (Иева Талберга с группой, Klaidonis и 4kw), перед гостями выступит группа Gabba (Норвегия) с традиционными саамскими песнопениями. А в 21.30 пройдет солнечный ритуал с арт-перформансом, в котором примут участие музыканты из Бельгии, Ирландии, Латвии и Литвы. А дальше - летний бал до рассвета.
Вход бесплатный.
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