Партия Борданса не поддержит переизбрание Вейониса, а предложит свою кандидатуру в президенты
4 октября 2018, 9:13
Новая консервативная партия планирует предложить своего кандидата в президенты, но пока его не называет.
Лидер списка партии в Риге Юта Стрике в интервью агентству ЛЕТА рассказала, что у НКП есть свой кандидат, но его имя раскрывать отказалась, отметив, что назвать его партия может после выборов в Сейм.
По словам Стрике, партия не поддержит переизбрание нынешнего президента Раймонда Вейониса на второй срок, потому что "в следующем столетии Латвия заслуживает президента в сто раз лучше".
Вейонис вступил в должность в июле 2015 года, и в следующем году Сейм должен избрать нового главу государства. Сам Вейонис еще не ответил, будет ли повторно претендовать на этот пост.