Партия Борданса не поддержит переизбрание Вейониса, а предложит свою кандидатуру в президенты

Лидер списка партии в Риге Юта Стрике в интервью агентству ЛЕТА рассказала, что у НКП есть свой кандидат, но его имя раскрывать отказалась, отметив, что назвать его партия может после выборов в Сейм.

По словам Стрике, партия не поддержит переизбрание нынешнего президента Раймонда Вейониса на второй срок, потому что "в следующем столетии Латвия заслуживает президента в сто раз лучше".