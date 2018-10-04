Чт, 4.10.2018
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  • Партия Борданса не поддержит переизбрание Вейониса, а предложит свою кандидатуру в президенты

Партия Борданса не поддержит переизбрание Вейониса, а предложит свою кандидатуру в президенты

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"Все это напоминает игру взрослых дядей в песочнице", - так комментирует информацию о, возможно, готовящемся покушении на Юту Стрике эксперт по вопросам безопасности Юрис Рекшня.

ФОТО: LETA

Новая консервативная партия планирует предложить своего кандидата в президенты, но пока его не называет.

Лидер списка партии в Риге Юта Стрике в интервью агентству ЛЕТА рассказала, что у НКП есть свой кандидат, но его имя раскрывать отказалась, отметив, что назвать его партия может после выборов в Сейм.

По словам Стрике, партия не поддержит переизбрание нынешнего президента Раймонда Вейониса на второй срок, потому что "в следующем столетии Латвия заслуживает президента в сто раз лучше".

Вейонис вступил в должность в июле 2015 года, и в следующем году Сейм должен избрать нового главу государства. Сам Вейонис еще не ответил, будет ли повторно претендовать на этот пост.

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