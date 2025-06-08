Кто главные проигравшие на прошедших выборах? Отвечает политолог

"Согласие" можно назвать той партией, которая потерпела наибольшее порожние на последних муниципальных выборах, а партии "Латвия на первом месте и "Для развития Латвии" не смогли добиться ожидаемого высокого успеха в Риге, заявила в беседе с агентством LETA преподаватель факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
Политолог заявила, что в общем контексте выборов "Согласие" можно назвать той партией, которая потерпела наибольшее порожние на выборах, так как не прошла в думу не только в Риге, но и в других регионах, например, в Лиепае и Даугавпилсе.
Это, по мнению политолога, ставит под вопрос само будущее партии.
По словам Метлы-Розентале одной из проигравших на выборах в Рижское самоуправление стала и партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), поскольку предвыборная кампания и рейтинги свидетельствовали о том, что кандидат на пост мэра Риги Айнар Шлесерс добьется большего успеха. ЛПМ также не очень широко представлена в других местах Латвии.
Видео: Партии ожидают результатов выборов
В качестве еще одной политической силы, которая не оправдала ожиданий в столице, эксперт отмечает партию "Для развития Латвии".
Она отмечает, что в Рижском самоуправлении наибольшие победы на выборах одержали партии латышскоязычного электората, поскольку, несмотря на критику работы как Рижской думы, так и правительства, этим партиям удалось убедить избирателей и собрать голоса для создания потенциальной коалиции. Таким образом, "латышские партии" не утратили своей силы в Рижской думе.
Политолог добавила, что абсолютным победителем можно назвать партию Sarauj, Latgale! мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, которая получила 14 из 15 депутатских мандатов в городе.
В свою очередь, "явным проигравшим", по ее мнению, является "Союз зеленых и крестьян", который лишь минимально обогнал объединенный список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши".
"Это, конечно, болезненно для СЗК, потому что у партии в Елгаве была долгосрочная платформа, но жители Елгавы хотят более динамичного развития", - добавила политолог.
Она сказала, что во многих местах в Латвии избиратели были удовлетворены развитием региона, поэтому в нескольких самоуправлениях существующие партии сохранили власть.
В других местах избиратели не чувствуют поддержки со стороны центральной власти, поэтому лучше выступили партии, выступающие против существующей центральной власти.
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