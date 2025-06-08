Кто главные проигравшие на прошедших выборах? Отвечает политолог

Политолог заявила, что в общем контексте выборов "Согласие" можно назвать той партией, которая потерпела наибольшее порожние на выборах, так как не прошла в думу не только в Риге, но и в других регионах, например, в Лиепае и Даугавпилсе.

Это, по мнению политолога, ставит под вопрос само будущее партии.

По словам Метлы-Розентале одной из проигравших на выборах в Рижское самоуправление стала и партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), поскольку предвыборная кампания и рейтинги свидетельствовали о том, что кандидат на пост мэра Риги Айнар Шлесерс добьется большего успеха. ЛПМ также не очень широко представлена ​​в других местах Латвии.

Видео: Партии ожидают результатов выборов

В качестве еще одной политической силы, которая не оправдала ожиданий в столице, эксперт отмечает партию "Для развития Латвии".