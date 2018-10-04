"Это развод": Самбурская разоблачила победителя "Битвы экстрасенсов"

"Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: "Скажите хоть что-то, что могу знать только я", он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался", — написала Самбурская в комментариях к посту.

"Давайте лучше поговорим о том, что он мне не сказал? Ничего. Я конечно не утверждаю, но как раз, когда я его попросила без камер хоть что-то сказать про меня, он начал рассказывать про себя. А то, что он плёл в эфире, известно было из моего инстаграма. Про травмы, сигареты и прочее. Про рождение детей- это вам любой наплетет. По мне - он подставной. Вы же не видели без монтажа. Там есть люди со способностями, но это не Даши", - заявила на это Самбурская.