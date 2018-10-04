"Это развод": Самбурская разоблачила победителя "Битвы экстрасенсов"

Известная актриса Настасья Самбурская нелестно отозвалась о своем опыте участия в программе "Битва экстрасенсов". По ее словам, победитель 17-го сезона Свами Даши, раскрывший немало тайн из ее прошлого, на самом деле не обладает уникальными способностями.
Все это она написала в беседе со своим подписчиков в комментариях к одному из постов в ее Instagram.
В первом выпуске 17 сезона «Битвы экстрасенсов» маги и колдуны раскрыли правду о прошлом звезды. В частности, Свами Даши рассказал о тюремном прошлом отца Настасьи и о ее натянутых отношениях с матерью.
"Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: "Скажите хоть что-то, что могу знать только я", он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался", — написала Самбурская в комментариях к посту.
Эта запись вызвала последующее бурное обсуждение. Люди не поверили и приняли защищать экстрасенса, сравнивая его с многими известными людьми, например, Дейлом Корнеги.
"Давайте лучше поговорим о том, что он мне не сказал? Ничего. Я конечно не утверждаю, но как раз, когда я его попросила без камер хоть что-то сказать про меня, он начал рассказывать про себя. А то, что он плёл в эфире, известно было из моего инстаграма. Про травмы, сигареты и прочее. Про рождение детей- это вам любой наплетет. По мне - он подставной. Вы же не видели без монтажа. Там есть люди со способностями, но это не Даши", - заявила на это Самбурская.