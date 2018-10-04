Одобрен запрет на использование в магазинах бесплатных полиэтиленовых пакетов

Депутаты поддержали предложение Министерства охраны среды и регионального развития уточнить термин "очень тонкие полиэтиленовые пакеты для упаковки открытых продуктов питания" с учетом того, что в латвийских нормативных актах в сфере охраны среды и оборота продовольствия используется не термин "открытые продукты питания", а термин "нефасованные продукты питания".

Согласно поправкам, с 1 января 2019 года в торговых местах покупателям больше не будут бесплатно выдаваться полиэтиленовые пакеты. Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.