Подставные актёры, ненастоящая лужа крови: Андрея Малахова уличили во лжи

По словам осведомленных источников, Александр Серов никогда в жизни не видел бывшей участницы "Дома-2", но согласился на аферу за вознаграждение в размере около трех миллионов рублей.

Согласно сценарию, у "беременной любовницы" заходящей звезды прямо перед камерами открылось кровотечение, что и было показано в недавнем "Прямом эфире".

Когда это произошло, камера показала крупным планом пятно на диване, как раз на том месте, где сидела девушка. После этого Андрей Малахов вызвал в студию врачей, и те отправили девушку в больницу с подозрением на выкидыш.

Однако зрители программы обратили внимание на тот факт, что Малахов рассказал о "луже крови" еще до того, как Дарья встала с дивана, по сути не зная об этом заранее.

"Я потом позвонила Андрею, сказала, что он спалился, а тот смеется в голос", - цитирует "Дни.ру" знакомую ведущего "Прямого эфира".

Неназванные источники издания также отметили, что следующим шагом в "мыльной опере" станет запущенная в СМИ байка о том, что Друзьяк якобы хочет совершить суицид из-за потери ребенка.

"Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая денежки с эфиров, ничего фактически не делая. Это всего лишь актерская игра, придуманная и воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", - рассказали собеседники журналистов.

Кроме того, пользователи Сети отметили поразительное сходство появлявшейся ранее в эфире ток-шоу "бабушки Сергея-Зверева-младшего" и матери Дарьи Друзьяк.

Сравнив две фотографии, юзеры пришли к выводу, что роль этих персонажей исполняет одна и та же женщина, действующая по заранее прописанному сценарию.

Другая женщина представлялась в разных программах как адвокат Евгения Мартынова, а в другом сюжете фигурировала уже под именем Жанны Маргулис.

Журналисты отмечают, что в дневных ток-шоу на российском телевидении действительно снимаются одни и те же актеры, рассылающие свои портфолио по федеральным каналам.

Такая традиция началась еще во время популярной в начале века передачи "Окна" с Дмитрием Нагиевым, когда за основу сюжета бралась выдуманная конфликтная история, которую затем разыгрывали малоизвестные актеры, устраивавшие драки в каждом выпуске.