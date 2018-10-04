Рианна вышла в свет в бриллиантах и змеиной коже

Рианна облачилась в обтягивающее мини платье без бретель с расцветкой питоновой кожи.

Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.

Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.