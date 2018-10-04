Рианна вышла в свет в бриллиантах и змеиной коже
4 октября 2018, 18:19
Популярная певица Рианна посетила вечеринку Fenty Beauty by Rihanna в Австралии. Для выхода в свет звезда шоу-бизнеса выбрала очень дерзкий наряд.
Рианна облачилась в обтягивающее мини платье без бретель с расцветкой питоновой кожи.
Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.
Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.
Дополнила наряд звезда босоножками на шпильке от Louboutin и несколькими бриллиантовыми украшениями ювелирного бренда Chopard.