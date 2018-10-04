Чт, 4.10.2018
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Рианна вышла в свет в бриллиантах и змеиной коже

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Rianna slimības dēļ atcēlusi divus koncertus

ФОТО: Reuters/Scanpix

Популярная певица Рианна посетила вечеринку Fenty Beauty by Rihanna в Австралии. Для выхода в свет звезда шоу-бизнеса выбрала очень дерзкий наряд.

Рианна облачилась в обтягивающее мини платье без бретель с расцветкой питоновой кожи.

Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.

Дополнила наряд звезда босоножками на шпильке от Louboutin и несколькими бриллиантовыми украшениями ювелирного бренда Chopard.

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