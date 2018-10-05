"Дурно пахнущий и с голым задом". Пассажирка обескуражена увиденным в рижском автобусе

"Не знаю, плакать или смеяться. Первое, что заметила - лежащий на полу мужчина. Бомж, очень пьяный и дурно пахнущий, с голой попой", - написала женщина.

Она задалась риторическим вопросом, должен ли был водитель автобуса отреагировать на происходящее в его автобусе. Муниципальную полицию вызвала именно свидетельница. Она утверждает, что ее звонок стражам порядка был первым -а это значит, что ни водитель автобуса, ни другие, сидящие в салоне пассажиры, не обращали внимание на происходящее, сообщает Degpunkta.