Госполиция прокомментировала слухи о вымогающих деньги в Риге лже-полицейских

"У нас нет информации о некоей группе якобы лже-полицейских, которые останавливают машины и вымогают деньги. Госполиция связалась с автором поста, чтобы он предоставил более детальную информацию о данном случае, в ответ мы получили обещание обратиться в Бюро внутренних расследований и предоставить информацию. На данный момент мы ничего не получили, - заявили стражи порядка -Если при коммуникации с работниками полиции у вас возникают подозрения о незаконности требований, просьба незамедлительно сообщить по телефону 110 или в Бюро внутренних расследований Госполиции, чтобы мы могли быстро отреагировать и убедиться в правдивости ситуации".