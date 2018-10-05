В 2017 году Джулия Робертс сильно поправилась. Ходили слухи, что актриса совсем забыла про фитнес и правильное питание из-за проблем в личной жизни, поэтому набрала 20 килограммов. Якобы знаменитость переживала не самые лучшие времена в отношениях с мужем, кинооператором Дэнни Модером.

Судя по всему, супругам удалось преодолеть кризис: Джулия с энтузиазмом взялась за новые проекты, а еще она стала значительно стройнее.

Результаты похудения кинозвезда продемонстрировала во время недавнего кинофестиваля в Торонто.

ФОТО: Evan Agostini/AP/Scanpix

На днях мама троих детей рассказала, как ей удалось избавиться от лишнего веса. По признанию Робертс, она не сидела ни на каких диетах — все произошло само собой.

«Я так похудела, что теперь ношу брюки на пару размеров меньше! Честно говоря, я даже не стремилась к этому. Съемки нового проекта «Возвращение домой» оказались непростыми:

я постоянно была на ногах, весь день бегала по лестничным проемам на высоких каблуках, носила огромные сумки. Эти активности заменили мне каридотренировки»,

— сообщила Джулия BANG Showbiz. Слова знаменитости подтвердил и режиссер сериала Сэм Эсмейл. По его словам, актриса совсем не жалела себя во время съемок.