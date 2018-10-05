Пт, 5.10.2018
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Литовский президент получила письмо благодарности Папы Франциска за теплый прием

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Даля Грибаускайте

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Литовский президент Даля Грибаускайте получила письмо благодарности Папы Франциска за теплый прием во время его государственного визита в Литве. 

В своем письме папа выразил благодарность за выраженную президентом заботу и поддержку во время всех мероприятий в стране, с удовлетворением отметил, что смог встретиться с таким большим количеством жителей Литвы, представителями гражданского общества и общественности. 

Святой Отец также подчеркнул, что наибольшее впечатление у него оставило посещение в Музее оккупаций и борьбы за свободу в Вильнюсе. Он сообщил, что продолжает молиться о том, чтобы свобода, мир и справедливость всегда оставались основными опорами в будущем литовского народа. 

Папа Франциск находился с визитом в Литве 22-23 сентября, в Латвии - 24 сентября.

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