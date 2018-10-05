KNAB: неоплаченная агитация в социальных сетях сегодня не запрещена

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пояснили, что неоплаченная агитация в соцсетях сегодня не запрещена, но вся информация об агитации будет проверена.

Например, сегодня в твиттере призыв голосовать опубликовало объединение партий "Для развития/За!". Лидер "Согласия" Нил Ушаков опубликовал рекламный ролик о кандидате в депутаты от "Согласия" Эвии Папуле. Также в соцсетях появилась фотография Ушакова с кандидатом в депутаты от "Согласия" Вячеславом Домбровским и запись об их старинной дружбе.