Новый пилотный проект: бригады Скорой из двух медиков, но без шофера

Это один из возможных профилей бригад, и СНМП не планирует полностью переходить с бригад в составе трех медиков на бригады из двух медиков, подчеркнула она. При этом в профилях бригад СНМП в ближайшие годы планируются различные изменения, в осуществлении которых будет учтена также европейская практика.

1 июля этого года СНМП начала пилотный проект, в рамках которого в дневное время на вызовы выезжали пять бригад нового вида в составе двух медиков, которые сами управляли оперативным транспортом. Три таких бригады работали в Риге, по одной - в Даугавпилсе и Юрмале. В этих бригадах работали в общей сложности 38 медиков, в течение трех месяцев они выехали на 1741 вызов, и лишь в двух случаях им потребовалась помощь еще одной бригады медиков.

Пилотный проект был начат в связи с общими для СНМП и всей системы здравоохранения проблемами - нехваткой человеческих ресурсов и низкими зарплатами, а также тем, что с 2019 года медики смогут работать только нормальное рабочее время, пояснила Ципуле.

Зарплата медиков в бригадах нового вида возросла на 36%, добавила она.