Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Берлине легковой автомобиль въехал в группу людей, находившихся в кафе

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу, 5 октября, в берлинском районе Шарлоттенбург легковой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе. По крайней мере, пять человек получили травмы.

По предварительным данным, речь о теракте не идет. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в берлинской полиции, водитель автомобиля, совершившего наезд, внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над транспортным средством. Ему, как и пятерым пострадавшим, оказана первая медицинская помощь, передает Newsru.co.il.

В настоящее время он находится в больнице. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ