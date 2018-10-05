В Берлине легковой автомобиль въехал в группу людей, находившихся в кафе
5 октября 2018, 17:14
В пятницу, 5 октября, в берлинском районе Шарлоттенбург легковой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе. По крайней мере, пять человек получили травмы.
По предварительным данным, речь о теракте не идет. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в берлинской полиции, водитель автомобиля, совершившего наезд, внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над транспортным средством. Ему, как и пятерым пострадавшим, оказана первая медицинская помощь, передает Newsru.co.il.
В настоящее время он находится в больнице. О состоянии пострадавших пока не сообщается.