В Берлине легковой автомобиль въехал в группу людей, находившихся в кафе

По предварительным данным, речь о теракте не идет. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в берлинской полиции, водитель автомобиля, совершившего наезд, внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над транспортным средством. Ему, как и пятерым пострадавшим, оказана первая медицинская помощь, передает Newsru.co.il.