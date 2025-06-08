Ушаков: "Согласию" нужен полный рестарт

Говоря о результатах "Согласия" в Риге, Ушаков отметил, что произошло то, с чем нужно было считаться ранее с учетом выбранного в феврале 2022 года курса.

После того как "Согласие" не попало в Рижскую думу, партии, по словам Ушакова, необходим рестарт в полном объеме, но вопрос заключается в том, способна ли она на это.

Он добавил, что займется воспитанием нового поколения в партии, в свою очередь рестарт в условиях нынешней раздробленности означает необходимость поиска партнерства.

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Комментируя результаты выборов в целом, лидер "Согласия" указал, что на этих выборах наблюдалась более высокая активность избирателей, но голоса между партиями распределилась крайне неравномерно, кроме того, выборы во многом стали отражением взаимной враждебности. Что касается Риги, то "она вновь получила ту же коалицию перемен, которая успела перессориться еще два года назад".

Члены партии обсудят результаты выборов, чтобы понять, есть ли у нее шансы участвовать в следующих парламентских выборах в 2026 году, добавил Ушаков.

Политолог Лелде Метла-Розентале ранее заявила, что "Согласие" можно назвать той партией, которая потерпела наибольшее порожние на выборах, так как не прошла в думу не только в Риге, но и в других регионах, например, в Лиепае и Даугавпилсе. Это, по мнению политолога, ставит под вопрос само будущее партии.