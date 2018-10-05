Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Италии задержали крупного мафиози

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Полиция Италии

ФОТО: AFP / Scanpix

Итальянские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной организации Коза ностра. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает пресс-служба Европейского полицейского агентства.

Правоохранители отмечают, что задержанный является сыном одного из видных членов группировки, передает Korrespondent.net.

Его имя не называется, но уточняется, что полиция искала его с 2016 года в связи с причастностью к тройному убийству, совершенному в 2006 году.

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