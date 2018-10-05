В Италии задержали крупного мафиози
5 октября 2018, 19:20
Итальянские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной организации Коза ностра. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает пресс-служба Европейского полицейского агентства.
Правоохранители отмечают, что задержанный является сыном одного из видных членов группировки, передает Korrespondent.net.
Его имя не называется, но уточняется, что полиция искала его с 2016 года в связи с причастностью к тройному убийству, совершенному в 2006 году.