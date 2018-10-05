Белый дом пригрозил Индии санкциями за контракт на поставку российских С-400

Соединенные Штаты на фоне заключения контракта Москвы и Нью-Дели на поставки Индии зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" предупредили всех своих союзников и партнеров об угрозе наложения санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
"Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от транзакций с Россией, которые могут спровоцировать применение санкций в рамках CAATSA. Администрация уже подчеркивала, что центральная область применения раздела 231 закона CAATSA - новые или качественные обновления [оборонных возможностей] - системы С-400 в нее входят", - отметили в СНБ. Точно такой же ответ дал ТАСС и официальный представитель Госдепартамента США.
В СНБ также обратили внимание на то, что "недавнее решение ввести санкции против китайской государственной структуры за покупку С-400 демонстрирует серьезность наших намерений по данному вопросу", передает Newsru.com.
Контракт на поставку Индии современной зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан в пятницу во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Как ранее отмечал в беседе с журналистами помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в результате сделки "Индия получит современный комплекс ПВО, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран". Предполагается, что по контракту на сумму свыше 5 млрд долларов Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.