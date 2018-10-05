Белый дом пригрозил Индии санкциями за контракт на поставку российских С-400

"Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от транзакций с Россией, которые могут спровоцировать применение санкций в рамках CAATSA. Администрация уже подчеркивала, что центральная область применения раздела 231 закона CAATSA - новые или качественные обновления [оборонных возможностей] - системы С-400 в нее входят", - отметили в СНБ. Точно такой же ответ дал ТАСС и официальный представитель Госдепартамента США.

В СНБ также обратили внимание на то, что "недавнее решение ввести санкции против китайской государственной структуры за покупку С-400 демонстрирует серьезность наших намерений по данному вопросу", передает Newsru.com.