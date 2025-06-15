Четыре причины роста доходности гособлигаций США

Доходность гособлигаций резко повысилась во всем мире, что вызвано растущими опасениями по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа и крайне неопределенными глобальными перспективами. Менее чем за месяц доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 50 базисных пунктов до 4,6%. А за май ставка по 30-летним гособлигациям США выросла на 30 базисных пунктов, временно превысив уровень 5%.
Америка уже приближается к потолку госдолга, а Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что в 2024-2025 годах дефицит бюджета достигнет $1,9 трлн (третий по размерам за всю историю США). Годовой дефицит федерального бюджета превышает 6% ВВП, что намного выше усредненного уровня 3,8% за последние 50 лет.
Ожидается, что он останется высоким до 2035 года. И, по прогнозам, валовой федеральный долг увеличится со 123% до 135% ВВП в течение ближайших десяти лет.
Неустойчивая бюджетная траектория Америки ставит под угрозу способность властей финансировать базовые социальные программы, включая социальное страхование и медицинскую помощь (Medicare).