Четыре причины роста доходности гособлигаций США

​Доходность гособлигаций резко повысилась во всем мире, что вызвано растущими опасениями по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа и крайне неопределенными глобальными перспективами. Менее чем за месяц доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 50 базисных пунктов до 4,6%. А за май ставка по 30-летним гособлигациям США выросла на 30 базисных пунктов, временно превысив уровень 5%.