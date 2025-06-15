Безопасность Ирана под вопросом: утрата сил сдерживания и историческое изменение равновесия на Ближнем Востоке

Все это происходит в то время, когда народное недовольство в Иране нарастает. Доверие к правительству пошатнулось еще до атаки Израиля. Некоторые иранцы в социальных сетях радуются победам Израиля и называют «командиров-мучеников» репрессивными военными силами.

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Сдерживания нет

Это не первый случай, когда Израиль напрямую нападает на Иран. Однако это первый случай, когда Израиль делает это в таких масштабах. Это явный признак того, что у Ирана не остается сил, чтобы предотвращать такие крупномасштабные атаки.

Чтобы выдержать этот удар и восстановить то, что Иран потерял за одну ночь, стране необходимы ответные меры, соизмеримые с масштабом атак Израиля.

Согласно пропаганде КСИР и его филиалов, в ходе двух ударов Ирана по Израилю в 2024 году в рамках операции «Правдивое обещание», Республике удалось удержать Израиль от новых атак. Атака 13 июня 2025 года показала, что это не так.

По крайней мере, те в Израиле, кто решил атаковать 13 июня, показали, что готовы справиться с любым возможным ответом и считают, что Иран не способен на подобное возмездие. После этой атаки они оказались в исключительном положении и пытаются утвердиться как доминирующая военная сила в регионе.

Разрушенное здание, обломки которого убирает экскаватор Фото: Getty Images