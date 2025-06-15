Безопасность Ирана под вопросом: утрата сил сдерживания и историческое изменение равновесия на Ближнем Востоке

Нападение Израиля на Иран 13 июня 2025 года продемонстрировало, что Исламская Республика, вопреки заявлениям ее лидеров, не готова противостоять современной и хорошо вооруженной армии. Также эта атака поставила под вопрос международную безопасность в рамках Устава ООН.
Это перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на языке фарси можно прочитать здесь.
Даже во время ирано-иракской войны в 1980-х годах Иран не сталкивался с таким количеством авиаударов и убийствами высших военных чинов за несколько часов. Израиль заявляет, что атаки еще не закончились. Полные отчеты о том, сколько потерь понес Иран, пока не опубликовали.
Убийство десятков высокопоставленных командиров КСИР, а также успешные атаки израильских истребителей в отсутствие какой-либо ПВО — тяжелый удар по авторитету, власти и даже легитимности правительства, которое, как неожиданно оказалось, неспособно защитить себя.
Эти атаки в беспрецедентных масштабах показали миру многочисленные слабости иранских сил безопасности и обороны, а также того, что стратегия безопасности Тегерана, которая на протяжении более 40 лет основывалась на тактике асимметричной войны, утратила эффективность как сдерживающий фактор.
Атака также существенно изменила баланс сил на Ближнем Востоке в пользу Израиля. Это будет иметь последствия, выходящие за рамки ирано-израильского конфликта, и может повлиять на то, что возникнут новые коалиции и международные альянсы.
Все это происходит в то время, когда народное недовольство в Иране нарастает. Доверие к правительству пошатнулось еще до атаки Израиля. Некоторые иранцы в социальных сетях радуются победам Израиля и называют «командиров-мучеников» репрессивными военными силами.
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Сдерживания нет
Это не первый случай, когда Израиль напрямую нападает на Иран. Однако это первый случай, когда Израиль делает это в таких масштабах. Это явный признак того, что у Ирана не остается сил, чтобы предотвращать такие крупномасштабные атаки.
Чтобы выдержать этот удар и восстановить то, что Иран потерял за одну ночь, стране необходимы ответные меры, соизмеримые с масштабом атак Израиля.
Согласно пропаганде КСИР и его филиалов, в ходе двух ударов Ирана по Израилю в 2024 году в рамках операции «Правдивое обещание», Республике удалось удержать Израиль от новых атак. Атака 13 июня 2025 года показала, что это не так.
По крайней мере, те в Израиле, кто решил атаковать 13 июня, показали, что готовы справиться с любым возможным ответом и считают, что Иран не способен на подобное возмездие. После этой атаки они оказались в исключительном положении и пытаются утвердиться как доминирующая военная сила в регионе.
Военная мощь Израиля и то, что у страны есть широкий доступ к самому современному и сложному оборонительному оружию и технологиям — не новость. Ключевой момент в сложившейся ситуации — это то, что в рамках оборонной доктрины Ирана всегда утверждалось, что КСИР разработал эффективную стратегию, как сдерживать Израиль и предотвращать возможные атаки этой страны.
Политико-экономическая изоляция Ирана за последние четыре десятилетия и опыт восьмилетней ирано-иракской войны создали видимость, что у страны есть эффективная стратегия обороны, когда Ирану не нужно сражаться лицом к лицу с гораздо более современными и изощренными военными силами. Элиты КСИР этим гордились, оправдывая этим свое существование как военной силы и параллельной армии. Однако это все оказалось пропагандой.
Одним из первых последствий атаки 13 июня стало то, что обнаружились существенные слабости и ограничения этой стратегии. То, что произошло, показывает, насколько беспомощны и бессильны органы безопасности и обороны Ирана перед лицом хорошо оснащенной и передовой армии.
Кризис безопасности
В стране, которая за свою 200-летнюю историю пережила несколько унизительных военных поражений, две крупные оккупации и даже смену короля иностранными державами, элиты всегда опасаются, что такие события повторятся.
Одним из важнейших «достижений» современного Ирана, возникшего в 1979 году, было то, что закончилась эпоха поражений, другие страны перестали навязывать стране свою волю. Во время русско-персидских войн в XIX веке Иран потерял часть земель, а под руководством клерикального правительства в XX века, страна не дала Ираку аннексировать провинцию Хузестан. Во время иранской операции 1941 года иностранные войска оккупировали Тегеран, что сторонники современного правительства и приверженцы идеологии шиизма описывают тоже, как слабость светской власти.
Однако теперь этот исторический образ, рассказы о безопасности Ирана, его военной мощи, независимости и национального суверенитета столкнулись с серьезными вопросами. Было ли все, что говорилось о военной мощи КСИР, его ракетных и беспилотных программах пустой пропагандой? Как «более 200» израильских истребителей смогли залететь в Иран за одну ночь и сбросить на более чем 100 мишеней в Иране «330 бомб» и «различные боеприпасы»?
Удар по Ирану даже не закончился классической военной операцией, а убийство иранских командиров ясно показало, что безопасность и военный истеблишмент страны уязвимы перед «Моссадом».
Израильтяне имеют доступ к конфиденциальным данным Ирана очень высокого уровня, что подтверждалось много раз. Один из недавних примеров — это убийство в Тегеране важнейшей фигуры ХАМАС Исмаила Хании.
Но даже это, похоже, не заставило иранские органы безопасности принять эффективные меры, чтобы защитить жизненно важную информацию. Или же контрразведывательные и разведывательные меры, который предпринял Иран, оказались недостаточными.
Ситуация настолько критическая, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал ее «объявлением войны» со стороны Израиля. Согласно международному праву и Уставу ООН, официального «объявления войны» Израилем Ирану нет, но то, что произошло — это неофициальное объявление войны.
Статья 2, пункт 4 Устава ООН запрещает применять силу членам ООН, и поэтому страны воздерживаются от того, чтобы официально объявлять войну. Вместо этого Израиль заявляет, что он атаковал «превентивно» в соответствии с правом на самооборону, которое также закреплено в Уставе ООН.
Превентивные удары незаконны в соответствии с Уставом ООН. То, что говорится в статье 51 Устава относительно права государств на самооборону, явно относится к ситуации, когда одно государство нападает на другое. Иран в последнее время прямо не нападал на Израиль. Даже взгляд на политические события последних месяцев показывает, что угрозы того, что Иран неминуемо нападет на Израиль, не было.
Все это приводит к сложному и многогранному кризису, который может продолжаться неопределенно долго под ударами разрушительного возмездия.
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